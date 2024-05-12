الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لجنة الانضباط تصدم مجلس "الجبلاية" بسبب أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أشارت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، إلى أن هناك أزمة نشبت بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ولجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.  

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن المستشار محمد شيرين فهمى رفض العقوبة التى توقيعها على حسين الشحات من لجنة المسابقات بايقافه مباراتين فقط ووصفها بأنها عقوبة ضعيفة جدا لما صدر من حسين الشحات تجاه الشيبى بضربه الشيبي بالقلم وتوجيه له شتائم بالفاظ خارجة في مباراة الفريقين في الدوري.

وواصل، أن شيرسن فهمى ابلغ اتحاد الكرة أن لجنة المسابقات لو عاقبت حسين الشحات بعقوبة أكبر من العقوبة الحالية لم وصلت الأزمة لهذا الحد.

وأضاف المصدر، أن لجنة الانضباط ترفض معاقبة الشيبي رغم مخالفته للائحة اتحاد الكرة للجوء للقضاء للحصول على حقه.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الإنضباط خلال الساعات المقبلة نتيجة التحقيقات التى خضع لها اللاعب محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط وخاصة أن الأهلي خاطب اتحاد الكرة أكثر لمعاقبة محمد الشيبي مستندا على لائحة الجبلاية التى تمنع اللجوء للقضاء حال وجود خلاف أو نزاع.

محاولات للصلح بين الشيبي والشحات تجنبا لتعرض لاعب الأهلي للحبس 

يذكر أن هناك محاولات من جانب بعض المسؤولين فى مصر لحل الأزمة وديا قبل إصدار حكم ضد الشحات من محكمة مدينة نصر يوم 30 مايو الجاري، وهناك احتمالات لتوقيع عقوبة حبس على حسين الشحات أو تغريمه ماليا.

وتتجه النيه داخل النادي الأهلي لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد الشيبى واتحاد الكرة حال معاقبة محمد الشيبي من قبل لجنة الانضباط كما هدد هاني بكري محامي الشيبي باللجوء للفيفا حال عد انصافه من جانب لجنة الانضباط.

اتحاد الكرة مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة الانضباط حسين الشحات محمد الشيبي لجنة المسابقات

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