معاقبة واضعى امتحان التربية الفنية للأول الإعدادى بالفيوم

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بمعاقبة المسئولين عن واضعي امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بعد انتهائهم من التحقيق معهم لقيامهم بوضع عبارة خاطئة بأحد الأسئلة، والتي تضمنت نقل هرم سقارة إلى محافظة الفيوم وإثباته ضمن المعالم الأثرية لها رغم وقوعه في الجيزة.

خصم 3 أيام من جميع المسئولين عن وضع الاختبار

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ نتيجة تحقيقات الشئون القانونية مع واضعي امتحان التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، قررت خصم 3 أيام من جميع المسئولين عن وضع الاختبار الذي عُقد أمس الأربعاء، لما جاء من خطأ في أحد الأسئلة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أثار سؤال التربية الفنية في امتحان الصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم، الجدل بعدما لاحظ العديد من رواد السوشيال ميديا الخطأ التاريخي الذي جاء في نص السؤال، حيث أخطأ واضع الامتحان في كتابة مكان هرم سقارة بشكل صحيح، وادعى أنه من المعالم السياحية لمحافظة الفيوم، في حين أنه موجود بمحافظة الجيزة.

وقد ثبت هذا الخطأ الفادح في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية أمس الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، وشهد موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، حالة من الجدل بعدما تداول العديد من المتابعين صورة من امتحان التربية الفنية للصف الأول الاعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، متضمنا سؤالا يزعم وجود هرم سقارة ضمن المعالم السياحية الموجودة في محافظة الفيوم.