6 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية دار السلام سنورس الزراعي، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم.



انقلاب دراجة ناريةووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة دراجه نارية على طريق قرية دار السلام سنورس الزراعي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدات وهم: حبيبه ابراهيم 49عاما مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينهم حسان، 53 سنة مصابة بكسر في الكتف الأيمن، لواحظ عبد الرحمن، 41 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعاد قرني عبد العاطي 55 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب محروس عويس سائق التروسكل 39 سنه، مصاب بكسر في الزراعي الأيمن وكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، ومحمد ربيع ، 39 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بـ3 سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث اللازم.