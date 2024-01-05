إصابة سيدتين صدمتهما دراجة نارية أثناء عبور طريق طامية بالفيوم

أُصيبت سيدتان بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، نتيجة تعرضهما لحادث دهس، حيث صدمتهما دراجة نارية "تروسيكل" أثناء عبورهما الطريق في قرية قصر رشوان بمركز طامية بالفيوم.

وفوجئ السائق، الذي كان يقود بسرعة جنونية، بالسيدتين، ولم يتمكن من تجنب الاصطدام بهما، مما أدى إلى سقوطهما أرضًا جراء الحادث.

وأُصيبت السيدتان بإصابات متعددة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس على طريق قرية قصر رشوان ووجود مصاب.

إصابة سيدتين بإصابات متعددة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "فاطمة عبدالوهاب" (52 سنة)، وتراوحت إصاباتها بين بسيطة ومتوسطة، و"روحية أبوالقاسم" (44 عاما) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابتين للمستشفى

ودفع مرفق محافظة الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق آخر، أصيب 7 بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق"، ودراجة نارية "تروسيكل" بطريق الروضة طامية الزراعي، بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق" مع دراجة نارية "تروسيكل"، بطريق "الروضة- طامية" الزراعي بدائرة المركز، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهما، مما نتج عنه إصابة 7 بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.