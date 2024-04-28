تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024
البحث عن سعر الذهب في مصر من الموضوعات الأكثر بحثًا وأهمية لمحبين المعدن الأصفر سواء للتزين به أو لحفظ الأموال فيه لاحتفاظه بقيمه مع مرور الزمن.
ننشر في التقرير التالي اخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في سوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر عيار 24
3542.75 جنيه للبيع
3520 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 22
3247.5 جنيه للبيع
3226.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 21
3100 جنيه للبيع
3080 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 18
2657.25 جنيه للبيع
2640 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب في مصر عيار 14
2066.75 جنيه للبيع
2053.25 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 12
1771.5 جنيه للبيع
1760 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 9
1328.5 جنيه للبيع
1320 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24800 جنيه للبيع
24640 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
اما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة 2339 دولار أمريكي للبيع و2338 دولار أمريكي للشراء
سعر ذهب بي تي سي BTC
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13795 جنيه
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19680 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19855 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27765 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية
تعتبر مصنعيه الذهب عيار 18 الاكثر في المصنعية فكلما قل العيار زادت قيمة المصنعية وبذلك تكون مصنعية الذهب عيار 21 اقل في المصنعية وعيار 24 اقل في المصنعية من السابق.
وتبدأ المصنعية في الذهب من 80 جنيه وقد تصل إلى 300 أو 500 جنيه وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه.
وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%.