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اقتصاد

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

البحث عن سعر الذهب في مصر من الموضوعات الأكثر بحثًا وأهمية لمحبين المعدن الأصفر سواء للتزين به أو لحفظ الأموال فيه لاحتفاظه بقيمه مع مرور الزمن. 

ننشر في التقرير التالي اخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم 

 

سعر الذهب في مصر عيار 24

3542.75 جنيه للبيع

3520 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 22

3247.5 جنيه للبيع

3226.75 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 21

3100 جنيه للبيع

3080 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

2657.25 جنيه للبيع

2640 جنيه للشراء 

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب في مصر عيار 14

2066.75 جنيه للبيع

2053.25 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 12

1771.5 جنيه للبيع

1760 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 9

1328.5 جنيه للبيع

1320 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

24800 جنيه للبيع

24640 جنيه للشراء

 

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب بالدولار 

 

اما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة 2339  دولار أمريكي للبيع و2338  دولار أمريكي للشراء

 

سعر ذهب بي تي سي BTC

 

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي  BTC

13795 جنيه

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي  BTC

19680 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي  BTC

19855 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي  BTC

27765 جنيه

 

سعر الذهب بالمصنعية 

تعتبر مصنعيه الذهب عيار 18 الاكثر في المصنعية فكلما قل العيار زادت قيمة المصنعية وبذلك تكون مصنعية الذهب عيار 21 اقل في المصنعية وعيار 24 اقل في المصنعية من السابق. 

وتبدأ المصنعية في الذهب من 80 جنيه وقد تصل إلى 300 أو 500 جنيه وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه. 

وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%. 

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