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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

حليمة بولند
حليمة بولند

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفا دينار، وذلك بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

ويعود سبب الحكم إلى شكوى قدمها شخص مجهول الهوية ضد بولند، مدعيًا أنها قامت بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال صورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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وذكرت صحيفة "الراي" المحلية الكويتية أن الحكم الصادر بحق بولند هو حكم أولي، ويحتاج إلى درجتين من التقاضي ليصبح نافذًا.

من ناحية أخرى، تقدمت بولند بشكوى ضد الشخص الذي قام برفع الدعوى ضدها، واتهمته بالسب وإساءة استخدام الهاتف.

يُشار إلى أن حليمة بولند أثارت الجدل على مدار مسيرتها الإعلامية، سواء من خلال عملها كمقدمة برامج أو محاورة تليفزيونية أو من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تواجهها بولند في قضاء الكويت.

حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980. اشتهرت بتقديم البرامج التليفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج "ذبست" على تليفزيون الكويت.


بعد ذلك، قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية، من أشهرها: "ذبست" و"مسلسلات" و"سوالفنا حلوة" و"فوطة البيت" و"حليمة شو".
حازت بولند على العديد من الجوائز خلال مسيرتها، منها جائزة أفضل إعلامية عربية.

تزوجت بولند مرتين، الأولى من لاعب كرة القدم الكويتي طارق الخلف عام 2008، وانفصلت عنه عام 2012، وتزوجت للمرة الثانية من المحامي عبد السلام العنزي عام 2018، وانفصلت عنه بعد أشهر قليلة، لديها ابنة واحدة من زواجها الأول.

 

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