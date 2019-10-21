تعرف على حقيقة زفاف حليمة بولند.. فيديو
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وظهرت حليمة بولند في صور وفيديوهات نشرت لها مؤخرا وهي ترتدي ثوب الزفاف ودخلت للقاعة بزفة ولكن بدون عريس.
ويعد السبب الرئيسي للأداء حليمة بولند لفستان الزفاف ليس الزواج ولكنه للمشاركة في إحدى عروض الأزياء التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالكويت.
الإعلامية الكويتية تعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الإعلانات.
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حبيبتي بقولك تجربتي مع السمنة 😭 انا انسانه تعبت من سمنتي بشككل حتى انها اثرت على نفسيتي واسلوبي مع الناس يعني ماعاد فيني ثقة بين زميلاتي المعلمات وعند طالباتي تعبت مرره من الدايت سويت مليون بالعذاب ينزل كيلو وبعدها يزود كيلوين وعلى الحال 😭تقاسيم جسمي والخصر ماني متخيله انه بيوم من الأيام بينحف جسمي ويطلع لي خصر 😭😍 حتى انه بيوم من الايام معنا معلمة جسمها قريب من جسمي وزنها بدى ينزل بشكل وااضح ويتخصر بشكل رهيب ونشوفها تاكل ولا تسوي رجيم قوي😢 يوم نزلت من وزنها ١٢ كيلو خبرتنا عن السر قسسسم سححر شي رهييب ودلتني على وحدة تبيع من هذي المنتجات وطلبت منها انا وبعض المعلمات 😭 وبدينا جميع بدت تنزل أوزاننا حتى نزلت من وزني ١٣ كيلو خلال شهرين بدون رجيم متعب وصار جسمي مشدود وعندي خصر 😍 انصدمو منا كل اللي معنا بالمدرسة من طالبات واهلي واقاربي 😍 صرت سالفة اقاربي انا خبرتهم عليها الصرحة نعمة من رب العالمين علينا 😭😍 وماراح على الكلام ٤ اشهر الا انخطبت وتزوجت ووزني ثابت وزوجي مررررره معجبه جسمي فففعلاا صرت انسانه ثانية 😍😢 سمنتي صارت مجرد ذكريات والمواقف اللي فيها لكن الحمدلله يااارب طبعاً اكيد مني صايرة انانية وخاصة على اللي مرو بتجربة مثلي بعطيكم حسابها للتنحيف وربي يسعدكم لاتنسوني من دعاكم @alovera_life000 @alovera_life000 @alovera_life000 @alovera_life000 #الدكتوره_خلود#حليمه_بولند#بلقيس_فتحي#بثينه_الرئيسي#دانه_الطويرش#دينا_بطمه#هنادي_الكندري#هند_البلوشي#مريم_حسين#فرح_الهادي#شوق_الهادي#شيماء_علي#المودل_روز#نهى_نبيل #امل_العوضي#رؤى_الصبان#لجين_عمران#فرح_الصراف#فاطمه_الصفي#اعلان#تخرج#رمضان#اسر_منتجه#مصوره#متجر#مفرزنات#منسقه#مصوره#مصورين