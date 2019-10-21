تعرف على حقيقة زفاف حليمة بولند.. فيديو

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، حالة جدل واسعة مؤخرا بعد نشرها صور لها بفستان الزفاف ومن قبلها توجيه دعوة لكل متابعيها لحضور الحفل.

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وظهرت حليمة بولند في صور وفيديوهات نشرت لها مؤخرا وهي ترتدي ثوب الزفاف ودخلت للقاعة بزفة ولكن بدون عريس.



ويعد السبب الرئيسي للأداء حليمة بولند لفستان الزفاف ليس الزواج ولكنه للمشاركة في إحدى عروض الأزياء التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالكويت.



الإعلامية الكويتية تعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الإعلانات.