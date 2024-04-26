نقدم لكم موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024، حيث زاد البحث من قبل الكثير من ملاكي السيارات، وكيفية التظلم علي المخالفة، ودفع مخالفات المرور، لتجيب الوقوع في أي مشاكل مستقبلًا.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024، ووطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها أو الاعتراض عليها.

موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع ملاكي السيارات خطوات استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيادة موقع النيابة العامة للمرور من هنـــــــــا.

الخطوة الثانية: علي مالك السيارة الضغط على خدمات المرور.

الخطوة الثالثة: علي مالك السيارة اختيار أيقونة «استعلامات».

الخطوة الرابعة: علي مالك السيارة ادخال رقم لوحة السيارة، (البدء بإدخال الأرقام ثم الحروف).

الخطوة الخامسة: علي مالك السيارة الضغط على أيقونة «عرض».

الخطوة السادسة: ستظهر أمامك كافة المخالفات المرورية 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة.

طريقة التظلم على المخالفات المرورية 2024

وفي هذا الجانب، يمكنك تقديم تظلم على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: الإنتقال إلى موقع النيابة العامة للمرور.

خطوة ثانية: الضغط على أيقونة «التظلمات».

خطوة ثالثة: اختيار «التظلم على مخالفات رخصة المركبة».

خطوة رابعة: ادخال رقم لوحة السيارة، وابدأ بكتابة الأرقام ثم الحروف.

خطوة خامسة: الضغط على أيقونة «عرض».

خطوة سادسة: تظهر أمامك كافة المخالفات المرورية 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة.

خطوة سابعة: الضغط على أيقونة «التظلم».

خطوة ثامنة: إدخال بيانات التظلم، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة، وسبب التظلم.

خطوة تاسعة: الضغط على كلمة «إرسال»، وسيتم النظر في تظلمات مخالفات المرور 2024 من قبل النيابة العامة، وسيتم إخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 60 يومًا.

كيفية دفع مخالفات المرور 2024؟

وفي هذا الصدد، يستطيع ملاكي السيارات دفع قيمة مخالفات المرور 2024 من خلال موقع النيابة العامة للمرور، وهي كالآتي:

1) الذهاب إلى موقع النيابة العامة للمرور.

2) الضغط على أيقونة «الدفع الإلكتروني».

3) اختيار دفع مخالفات المرور 2024.

4) إدخال رقم لوحة السيارة (كتابة الأرقام ثم الحروف).

5) الضغط على كلمة عرض.

6) ستظهر جميع مخالفات المرور 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة.

7) اختيار المخالفة التي تريد دفعها.

8) الضغط على كلمة دفع.

9) اختيار طريقة الدفع المناسبة لك، مثل الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد أو الدفع نقدًا في أحد البنوك أو مكاتب البريد.

10) عمل التعليمات على الشاشة لإتمام عملية الدفع.