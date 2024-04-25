استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نقدم لكم رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة إجراء استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حتي يمكن للمجموعات الوصول إلى المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى (1): زيادة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالى من هنا.

خطوة ثانية (2): علي المواطن/ة إدخال رقم البطاقة الشخصية الخاص به.

خطوة ثالثة (3): تظهر أمام المواطن/ة جميع البيانات الشخصية، عليك مراجعتها والتأكد منها.

خطوة رابعة (4): علي المواطن/ة الاختيار من بين الخدمات الخدمة التي تعنيك من بطاقة الخدمات المتكاملة.

مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، تتمثل فيما يلي:

الميزة الأولى: الإعفاء من الجمارك.

الميزة الثانية: يمكن الحصول على سيارة مجهزة من الحكومة بنصف الثمن.

الميزة الثالثة: الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

الميزة الرابعة: يمكن الحصول على الكشف مجانًا.

الميزة الخامسة: التعيين في المؤسسات الحكومية تحت قانون 5%.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، يرغب الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، وهي كالتالي:

1) صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

2) أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3) للأطفال صورة من شهادة الميلاد والأصل والحضور ولي الأمر.

4) في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5) عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة.

الخطوة الثانية: الضغط على قسم «أخبارنا».

الخطوة الثالثة: الضغط على الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الخامسة: إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة السادسة: يظهر أمامك حالة طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.