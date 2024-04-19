الجمعة 19 أبريل 2024
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"رابط مفعل".. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

نقدم لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024، حيث يتساءل الكثير من أصحاب السيارات عن خدمات موقع النيابة العامة للاستعلام بالرقم القومي 2024، وجاءت هذه الخطوة في إطار تحويل اتجاه الدولة الي الاتجاه الرقمي للخدمات الحكومية.

موقع النيابة العامة

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع مالكي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط من هنا.
الخطوة الثانية "2": علي مالك السيارة إدخال على أيقونة بيانات المرور.
الخطوة الثالثة "3": علي مالك السيارة الضغط على الاستعلام عن مخالفات المركبات.
الخطوة الرابعة "4": علي مالك السيارة كتابة الرقم القومي.
الخطوة الخامسة "5": علي مالك السيارة الضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.
الخطوة السادسة "6": تظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور، قم ظهور الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين 2024

وفي هذا الصدد، أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور أبريل 2024 برقم اللوحة، عن طريق عمل الخطوات التالية:

خطوة (1): زيادة منصة مصر الرقمية.
خطوة (2): علي صاحب السيارة الضغط على أيقونة مركباتي.
خطوة (3): علي صاحب السيارة اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
خطوة (4): بدء الخدمة.
خطوة (5): ادخال الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024.. الرابط والخطوات

تقديم تظلم| طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2024 عبر موقع النيابة العامة

دفع مخالفات المرور من المنزل عبر الإنترنت 2024

وفي هذا الجانب، نوفر لأصحاب السيارات كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل عبر الإنترنت 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: زيادة الموقع الإلكتروني للنيابة المرور عبر الرابط من هنا.
ثانيًا: النقر على أيقونة “خدمة سداد المخالفات”.
ثالثًا: إدخال الرقم الخاص بالسيارة.
رابعًا: النقر على أيقونة “عرض المخالفات”.
خامسًا: اختيار المخالفات التي ستسددها.
سادسًا: كتابة طريقة الدفع.
سابعًا: النقر على أيقونة “التأكيد”.

حالات مخالفات المرور لا يجوز التظلم فيها

وفي هذا السياق، نعرض لكم عددًا من المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم فيها، والمتضمنة الحالات التالية:

1- القيادة بدون ترخيص.
2- التلاعب بأرقام وحروف اللوحة المعدنية.
3- المخالفات التي تتسبب ضرر جسيم للغير.

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رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وكيفية التظلم عليها

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استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024.. الرابط والخطوات

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