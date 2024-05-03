كل ما تريد معرفته عن الإسعافات الأولية عند ابتلاع الأطفال جسم غريب

يمكن أن يؤدي فضول الأطفال إلى مخاطر الاختناق بأشياء صغيرة مثل بطاريات الأزرار، ويرصد التقرير التالي الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها عند تعرض الأطفال لابتلاع أي جسم قد يؤدي إلى الاختناق أو حدوث مضاعفات.

الأطفال فضوليون بطبيعتهم، وفي بعض الأحيان قد يعرضهم فضولهم للخطر، غالبًا ما يضع الأطفال الصغار أشياء صغيرة في أفواههم مما قد يعرضهم لخطر الاختناق، في حين أن معظم الأجسام المبتلعة تمر بأمان عبر الجهاز الهضمي، إلا أن بعضها يمكن أن يعلق ويسبب مشاكل خطيرة، غالبًا ما تمر مثل هذه الحالات دون أن يلاحظها أحد عند الأطفال ولكن يمكن التعرف عليها من خلال بعض الأعراض.

يمكن للأشياء الحادة، مثل دبابيس الأمان، أن تسبب ثقوبًا وإصابات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي أو القصبة الهوائية، مما يتطلب عناية طبية فورية.

تعتبر بطاريات الأزرار، الموجودة بشكل متكرر في الألعاب، خطيرة بشكل خاص. يمكن لطبيعتها المسببة للتآكل أن تحرق أنبوب الطعام ويمكن أن يؤدي التأخر في إزالتها إلى تشكل ثقب في أنبوب الطعام، مما قد يتطلب معالجة مكثفة. الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من كلا الجنسين، والمراهقين، والأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية هم الأكثر عرضة للخطر.

الأعراض

يقول الدكتور شاشانك فاشيست، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مانيبال جوروجرام: “قد تشمل الأعراض ألمًا في الصدر، أو إحساسًا بوجود شيء عالق في الحلق، أو صعوبة في البلع، أو سيلان اللعاب، أو الإسكات، أو القيء، أو رفض تناول الطعام. قد يسعل الأطفال الأصغر سنًا دمًا (قيء الدم) إذا علق جسم حاد في حلقهم. يمكن للأشياء الموجودة في المعدة أو الأمعاء أن تسبب آلامًا في البطن أو قيءًا أو برازًا دمويًا.

اجراءات الوقاية

كن على دراية بالأشياء عالية الخطورة: العملات المعدنية والبلي والبالونات وأجزاء الألعاب الصغيرة هي أشياء يتم ابتلاعها عادة ويجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال الصغار.

• مساعدة فورية للبطاريات الزرية: البطاريات الزرية خطيرة بشكل خاص ويمكن أن تسبب تلفًا سريعًا للأنسجة خلال ساعات من ابتلاعها. تعتبر الإزالة المبكرة (من الأفضل خلال 4 ساعات) أمرًا مهمًا لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

• اطلب الرعاية الطبية: حتى لو بدا أن طفلك قد سعل شيئًا ما أو تحسن تنفسه، فمن المهم طلب الرعاية الطبية. يمكن للطبيب التأكد من مرور الجسم بالكامل والتحقق من أي إصابات محتملة.