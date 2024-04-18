الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وكيفية التظلم عليها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

شهد موقع  البحث جوجل خلال الفترة الماضية تسأل عدد   كبير من  مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة لمعرفة  كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وكيفية سدادها عبر الإنترنت، لذلك سهلت النيابة العامة علي المواطنين خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقعها الإلكتروني وذلك  بهدف تسهيل الاطلاع على المخالفات داخل المحافظات ومنعا لتزاحم المواطنين علي مكاتب المرور.

رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وكيفية التظلم عليها

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور للعام 2024  يجب اتبع بعض الخطوات وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أولا  زيارة موقع النيابة العامة للمرور  من هنا

ثم اختيار مربع الاستعلامات وإدخال أرقام رخصة القيادة ورقم السيارة.

واخيرا  النقر على مربع إجمالي المخالفات لعرض إجمالي المخالفات برقم السيارة لعام 2024

كيفية دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت ؟

سهلت النيابة العامة علي المواطنين دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت باستخدام رقم السيارة وذلك من  خلال إتبع بعض  الخطوات:

1-  زيارة الصفحة الرسمية للنيابة العامة للمرور (هنا).

2-  وإدخال اسم مالك السيارة بالكامل للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3- وإدخال اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة.

4- وأخيرا إدخال رقم وحروف السيارة.

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024 ؟

تسع خطوات فقط وضعتها النيابة العامة لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية عبر موقعاها الإلكتروني، دون الحاجة إلى التزاحم بمبني النيابة العامة 

القانون الجديد يضع شرطًا لقبول تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء

وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من خلال هذا  الرابط من هنا.

2-  الضغط علي أيقونة "التظلمات"، ثم حدد نوع التظلم الخاص بـ "رخص القيادة".

3- وإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، ثم الضغط على "تفاصيل المخالفة".

4- وسريعا ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5-  قم بالضغط علي  نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة "تظلم".

6- لابد من قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية التظلم.

7- ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على "إرسال الطلب".

8- وستظهر لك إيصال التظلم والرقم الخاص به، يجب الاحتفاظ به للمتابعة.

9- وأخيرا ستصل نتيجة التظلم إليك عبر هاتفك المحمول.

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الاستعلام عن مخالفات السيارات وكيفية سدادها

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