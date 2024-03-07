الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات بالرقم القومي وكيفية تسديد المخالفات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

شهدت محركات البحث خلال الفترة الماضية حالة من التزايد  حول الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك لأنها حاظت علي الكثير من الاهتمام من قبل المواطنين أصحاب المركبات ولذلك سهلت النيابة العامة خدمتها عليهم وأتاحت عبر موقعها الرسمي الاستعلام عن مخالفات المركبات.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات بالرقم القومي وكيفية تسديد المخالفات 

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

  • للإستعلام عن مخالفة السيارات عن طريق الرقم القومي  يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.
  • والضغط على أيقونة بيانات المرور.
  • والضغط علي ايقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • وإدخال الرقم القومي الخاص بك  ثم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.
  • ثم الضغط على أيقونة  إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 

وأتاحت  منصة مصر الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام  بكل سهولة عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة ويجب اتباع بعض الخطوات 

  1. ادخل بوابة مصر الرقمية من هنا.
  2. واضغط على أيقونة مركباتي.
  3. ثم اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
  4. والضغط على بدء الخدمة.
  5. ثم أدخل رقم السيارة للاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

كما  سهلت وزارة الداخلية،علي المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف وذلك عن طريق تطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف المحمول.

كيفية تسديد المخالفات المرورية 

كما اتاحت  الحكومة المصرية إمكانية تسديد المخالفات المرورية منعا لخروج المواطنين في الزحام  عن طريق اتباع بعض الخطوات 

1- الدخول للصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية ثم الضغط على أيقونة المخالفات.

2- الضغط على أيقونة سداد المخالفات.

3- وملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

4-  ثم الضغط على عرض المخالفات والضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها.

5- واخيرا اختيار طريقة الدفع والضغط على زر تأكيد وتظهر بعدها  المخالفات المدفوعة.

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي

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