رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي

ازدادت محركات البحث في الآونة الأخيرة حول الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي حاظت بإهتمام كبير من آلاف المواطنين، لذلك سهلت النيابة العامة خدمتها علي المواطنين عبر موقعها الرسمي للاستعلام عن مخالفات السيارات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

وللإستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي يجب اتباع بعض الخطوات التالية:-

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

2- ثم اضغط على أيقونة بيانات المرور.

3-والضغط علي الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4- ثم إدخال الرقم القومي الخاص بك وإدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.

5 - واخيرا اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وعن طريق منصة مصر الرقمية يمكن الاستعلام بكل سهولة عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة وذلك من خلال اتباع عدة خطوات:-

1- ادخل بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- ثم اضغط على أيقونة مركباتي.

3- واختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

4- ثم اضغط على بدء الخدمة.

5- وأخيرا أدخل رقم السيارة للاستعلام عنها.



الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

أتاحت وزارة الداخلية، مؤخرا تطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف المحمول، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين دون الحاجة للخروج إلى الزحام.

كما توفر الحكومة المصرية إمكانية تسديد المخالفات المرورية وذلك عن طريق الدخول للصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية والضغط على أيقونة المخالفات

ثم الضغط على أيقونة سداد المخالفات

وملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة

والضغط على عرض المخالفات

ثم الضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها

واختيار طريقة الدفع

واخيرا الضغط على زر تأكيد وتظهر بعدها المخالفات المدفوعة