الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي

تتزايد معدلات البحث يوميًا على محرك البحث جوجل عن مخالفات نيابة المرور ؛ عقب اتاحتها من موقع النيابة العامة توفيرًا للوقت والجهد بدلا من تكلف عناء الذهاب للمصلحة الحكومية.

ونجد أن موقع النيابة العامة أتاح البحث على الانترنت للمواطنين للاستعلام عن المخالفات المرورية بعد قيام نيابة المرور حيث من خلال موقعه الإلكتروني يمكن لكل ملاك السيارات الاستعلام عن المخالفات برخصة السيارة عن طريق رقم اللوحة أو بطاقة الرقم القومي دون الذهاب إلى المرور.

كما يمكن لكل قائدي السيارات التظلم على المخالفة من المنزل دون الذهاب إلى أماكن نيابات المرور.

الاستعلام بسهولة عن مخالفات نيابات المرور

ومن خلال تلك المراحل يمكن الاستعلام بسهولة عن مخالفات نيابات المرور:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

-اختر بيانات المرور على يمين الصفحة

-اختر كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة.

-سجل رقم اللوحة الخاص بالسيارة والبدء بكتابة الأرقام ثم الحروف.

-عقب ذلك اختار كملة إجمالي المخالفات لتظهر على الشاشة قيمة المخالفات المستحق دفعها الآن.



التظلم على مخالفات المرور

ويمكنك التظلم على المخالفات المرورية من خلال نيابات المرور من خلال خطوات:-

-الدخول على الموقع الخاص بنيابة المرور.

-الضغط على التظلم على المخالفة المرور.

-اضغط على نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.

- تسجيل الرقم القومي.

-اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

-ستظهر إجمالي المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.

-الموافقة على شروط الخدمة

-اضغط على كلمة إرسال الطلب.