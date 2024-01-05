الجمعة 05 يناير 2024
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حوادث

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة جملة تم تداولها خلال الساعات الماضية على شبكة الانترنت وظهرت في الأعلي بحثًا  فقد خصصت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر خدمات المرور الإلكتروني وبالمجان لجميع المواطنين، بهدف الحد من تزاحم المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 في جميع المحافظات.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

 

نستعرض خلال السطور التالية خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة، من خلال لينك موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2024

 

 يستطيع المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

الخطوة الأولى: على صاحب السيارة تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط 

الخطوة الثانية: علي صاحب السيارة الضغط على كلمة استمرار على أول مربع من جهة اليمين (الاستعلامات).

الخطوة الثالثة: علي صاحب السيارة اختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

الخطوة الرابعة: علي صاحب السيارة ادخال رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

الخطوة الخامسة: علي صاحب السيارة كتابة رقم اللوحة.

الخطوة السادسة: علي صاحب السيارة الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

وأخيرًا، تظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة 2024.

استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة

خطوات دفع مخالفات المرور 2024 

يستطيع أصحاب السيارات دفع مخالفات المرور 2024، بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

خطوة أولى “1”: الدخول علي صفحة النيابة العامة للمرور عبر هذا الرابط 

خطوة ثانية “2”: ملء مربع اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها، للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها،

خطوة ثالثة “3”: إدخال اسم المرور التابع له.

خطوة رابعة “4”: كتابة أرقام وحروف السيارة.

خطوة خامسة “5”: يظهر أمامك المخالفات المرورية، والدفع من خلال طريقتين وهما:

الطريقة الأولى: من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

الطريقة الثانية: من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024

ويمكن للمواطنين تقديم تظلم علي مخالفات المرور 2024، من خلال اتباع ما يلي:

الخطوة الأولى وهي: الدخول عبر الموقع الخاص نيابة المرور من خلال هذا الرابط

الخطوة الثانية وهي: الضغط على التظلم على المخالفة المرور.

الخطوة الثالثة وهي: اختيار نوع التظلم الذي يتم الاستعلام عليه سواء كان للسيارة أو رخصة القيادة.

الخطوة الرابعة وهي: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لها ثم الضغط علي تفاصيل المخالفة.

الخطوة الخامسة وهي: ظهور أمامك كافة المخالفات التي تم ارتكابها بعدها الضغط على «موافق».

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

الخطوة السابعة: تظهر أمامك على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة.

الخطوة الثامنة: إرسال نتيجة التظلم على مخالفات الرخصة في رسالة عبر رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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