الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة

حملات مرورية
حملات مرورية

استعلام عن مخالفات المرور بالرقم السيارة..شهدت محركات البحث على مدار الساعات الماضية، عمليات بحث متزايدة على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية في التيسير علي المواطنين من خلال استخدام الإنترنت.

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة أو المركبة من خلال رقم السيارة أو من خلال الرقم القومي.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور بالرقم السيارة

في البداية، نود التوضيح الي أن النيابة العامة ووزارة الداخلية اتاحت العديد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالمرور ومخالفات السيارات، ومنها يستطيع مالك المركبة من معرفة العديد من  الإجراءات الخاصة بسيارته من خلال الدخول على تلك المواقع والاستعلام عن مايحتاجه لسيارته من تجديد أو خلافه.

في البداية يكتب المواطن علي محرك البحث على جوجل الاستعلام عن مخالفات المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على الرابط التالي الذي سيتمكن من خلاله الاستعلام وهو 

https://ppo.gov.eg

وهو الموقع التابع للنيابة العامة وبعد الدخول عليه يقوم بالضغط علي إحدى الايقونات التي تظهر أمامه مابين  خدمات نيابة المرور او الخدمات الجنائية وغيرها  من الخدمات الموجود بالموقع.

وعند الضغط علي خدمة نيابة المرور تظهر الصفحة الخاصة بالمرور والتي تمكن المواطن من الاستعلام عم المخالفات المسجلة علي السيارة ورخص القيادة بأنواعها.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلامات والضغط على استمرار

ويتم الضغط علي مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة 

وبعد الشغط على إحدي الأيقونات يتم الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال الحروف وأرقام أو أرقام فقط ويتم كذلك إدخال رقم الرخصة، وستظهر بعد ذلك قيمة إجمالي المخالفاة كما يمكن المواطن من طلب الدعم لمساعدته في ذلك.

كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارة

كما يمكن الاستعلان عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الدخول علي الرابط التالي الخاص بوزارة الداخلية

ويتم من خلال الرابط التالي https://traffic.moi.gov.eg

وبعد الدخول علي الرابط يقوم بإتباع الخطوات الظاهرة أمامه في الموقع والاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بسيارته برقم اللوحة.

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موقع النيابة العامة لخدمات مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة إلكترونيًا عبر موقع النيابة

رابط شغال.. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

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