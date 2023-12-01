موقع النيابة العامة لخدمات مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ننشر لأصحاب السيارات والمركبات خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة لخدمات مرور مصر، حيث تعمل على توفير كافة الطرق لراحة المواطنين، لذا أتاحت خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية أونلاين بدون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وفي هذا الإطار، يتيح لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى وهي: على صاحب المركبة الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

الخطوة الثانية وهي: علي صاحب المركبة اختيار أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الثالثة وهي: علي صاحب المركبة الضغط على زر «استمرار».

الخطوة الرابعة وهي: علي صاحب المركبة اختيار نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها.

الخطوة الخامسة وهي: علي صاحب المركبة الضغط علي أيقونة «استمرار».

الخطوة السادسة وهي: علي صاحب المركبة الضغط على زر «إجمالي المخالفات».

الخطوة السابعة وهي: يظهر أمام صاحب المركبة قيمة المخالفات المستحقة.

طريقة التظلم على المخالفة أو دفع المخالفات أون لاين 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين تقديم التظلم علي المخالفة أو دفع المخالفات أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي وهي: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من خلال الرابط الأسبق.

خطوة ثانية وهي: اختيار أيقونة «التظلمات».

خطوة ثالثة وهي: اختيار التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخص القيادة.

خطوة رابعة وهي: ادخال بيانات الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

خطوة خامسة وهي: تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة.

خطوة سادسة وهي: الضغط على أيقونة «موافق».

خطوة سابعة وهي: كتابة البيانات المطلوبة.

خطوة ثامنة وهي: الضغط على «إرسال الطلب».

خطوة تاسعة وهي: يظهر أمامك بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة عبر موقع النيابة العامة.

خطوة عاشرة وهي: يظهر أمامك نتيجة تظلم مخالفات المرور 2023 خلال «72» ساعة من تسجيل الطلب.



أسعار المخالفات في قانون المرور الجديد 2023

وفي هذا الجانب، نوفر لأصحاب السيارات أسعار المخالفات المرورية وتختلف وفقًا لما نص عليه القانون، جاءت علي النحو التالي:

- عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة ما بين 100 و300 جنيه.

- تركيب زجاج فيم: تتراوح الغرامة ما بين 20 و100 جنيه.

- كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة ما بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة ما بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة ما بين 20 و50 جنيهًا.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية ما بين 20 و50 جنيهًا.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة ما بين 20 و50 جنيهًا.

- عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة ما بين 100 و300 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة ما بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة ما بين 500 و1000 جنيه.