موقع النيابة العامة لخدمات المرور المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور المصرية، حيث يبحث الكثير من أصحاب السيارات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، واتاحت موقع النيابة العامة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن المخالفات المرورية، بدون الحاجه الي وحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور المصرية

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة المرور المصرية، وذلك اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

الخطوة الثالثة: الضغط على ايقونة الأستعلام عن مخالفات المرور.

الخطوة الرابعة: اختيار نوع المخالفات ما بين (رخص القيادة - رخص المركبات).

الخطوة الخامسة: ادخال البيانات الخاصة بالرخصة.

الخطوة السادسة: كتابة رقم الرخصة.

الخطوة السابعة: المحافظة التابعة لها رخصة السيارة

الخطوة الثامنة: تحديد نوع الترخيص.

الخطوة التاسعة: الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

الخطوة العاشرة: تظهر أمامك بيانات المخالفات.

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية 2023

وفي هذا الإطار، يتيح لأصحاب السيارات كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية 2023، عبر أيقونة التصالح الفوري من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: تحديد نوع رخص المركبات.

ثانيًا: ادخال بيانات لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

رابعًا: ادخال رقم الهاتف المحمول.

خامسًا: طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا

وفي سياق متصل، يمكن للسائق دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": الدخول على صفحة النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

الخطوة الثانية "2": كتابة مربع اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

الخطوة الثالثة: كتابة اسم المرور التابع له.

الخطوة الرابعة: ادخال أرقام وحروف السيارة.

غرامات مخالفات رخصة القيادة 2023

وفي هذا السياق، حدد قانون المرور الجديد غرامات المخالفات المرورية، جاءت علي النحو التالي:

• انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه مصري.

• السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 جنيه مصري.

• السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه مصري.