رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وقيمة غرامات التصالح في مصر

أصبح رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من مالكي السيارات في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع زيادة أعداد كاميرات الردادر على الطرق الرئيسية والداخلية بالقاهرة الكبرى والمحافظات لمراقبة انضباط والتزام السائقين بقواعد السير لرصد حالات ارتكاب المخالفات المرورية.

غرامات مخالفات المرور في مصر

ووفقا لقانون المرور الجديد، تتباين عقوبات ارتكاب مخالفات المرور بتباين حالاتها، بداية من الغرامات المالية، مرورًا بسحب رخص القيادة أو السيارة، وصولًا إلى الحبس.

وحدد قانون المرور الجديد غرامات عدد من حالات المخالفات المرورية على النحو التالي:-

قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة من 1000 جنيه إلى2000 جنيه.

تغيير لون اللوحات المعدنية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة من 100 جنيه إلى 300جنيه.

انتهاء مدة رخصة القيادة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

تجاوز السرعة المقررة من300 جنيه إلى 1500 جنيه.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور من 100 جنيه إلى 1000 جنيه.

عدم اتباع إشارات المرور من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

كسر إشارة الضوء من500 جنيه إلى 1000 جنيه.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة من500 جنيه إلى 1000 جنيه.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ومن خلال موقع النيابة العامة يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الخاصة بالسيارة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يجب تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة الرسمي عبر ppo.gov.eg/webcenter/portal.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار خانة الاستعلامات.

ثم اختيار كلمة مخالفات رخص المركبات

إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

تحديد إذا كان رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط أم أرقام وحروف.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها بشكل صحيح.

الضغط على كلمة إجمالي المخالفات وسوف تظهر أمامك جميع مخالفات السيارات.

وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات.

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7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا على موقع النيابة العامة

موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والسداد الإلكتروني

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة مجانًا

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات ورخص القيادة مجانًا وإلكترونيًا