الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

الفَعَّال|لينك موقع مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا للسيارات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة واستخراج شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية عبر موقع مصر الرقمية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، ضمن خدمات التحول الرقمي للاستفادة من التطور التكنولوجي والتيسير على المواطنين والحفاظ على وقتهم والتخفيف من الزحام على الموظفين من مقدمي الخدمة.

مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة مجانا عبر موقع مصر الرقمية في هذا التقرير عبر السطور التالية.

أولا:- تسجيل الدخول إلى موقع مصر الرقمية من هنا.

ثانيا:- إدخال رقم الهاتف أو اسم المستخدم، ثم الرقم السري.

ثالثا:- اختيار أيقونة مركباتي.

رابعًا:- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

خامسا:- اضغط على بدء الخدمة.

سادسًا:- أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا على موقع النيابة العامة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

موقع النيابة العامة المصري.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023

موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والسداد الإلكتروني

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور 

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة باستخدام رقم اللوحة الخاصة بالسيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

• الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية من هنا.

• اختيار خدمات نيابات المرور.

• الضغط على أيقونة الاستعلامات.

• إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

• اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

• إدخال رقم رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

• وبالنسبة للسيارات رقم اللوحة  الخاصة بالسيارة أرقام وحروف أو أرقام فقط.

• الضغط على كلمة استعلام.

• ستظهر قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.

ويمكن تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا.

الحفاظ على خصوصية المواطنين

وأوضح مصدر أمني أن تفعيل شرط الدخول إلى موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على سرية البيانات لأصحاب السيارات.

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