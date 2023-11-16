الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة يبحث عنها الكثير من  قائدي السيارات خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة طريقة سهلة للاستعلام عن مخالفاته المرورية.

خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، من خلال لينك موقع النيابة العامة مجانا 2023.

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على مالك السيارة تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي

الخطوة الثانية: علي قائد السيارة الضغط على كلمة استمرار على أول مربع من جهة اليمين (الاستعلامات).

الخطوة الثالثة: علي قائد السيارة اختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

الخطوة الرابعة: علي قائد السيارة ادخال رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

الخطوة الخامسة: علي قائد السيارة كتابة رقم اللوحة.

الخطوة السادسة: علي قائد السيارة الضغط على أيقونة “إجمالي المخالفات”.

وفي أخر خطوة تظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة 2023.

موقع النيابة العامة المصري.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023

خطوات دفع مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي

يستطيع أصحاب السيارات دفع مخالفات المرور 2023، بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

1 - الدخول علي صفحة النيابة العامة للمرور عبر  الرابط التالي:

2 -  ملء مربع اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها، للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها،

3 -  إدخال اسم المرور التابع له.

4 -  كتابة أرقام وحروف السيارة.

5 -  يظهر أمامك المخالفات المرورية، والدفع من خلال طريقتين وهما:

الطريقة الأولى: من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

الطريقة الثانية: من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

يمكن للمواطنين تقديم تظلم علي مخالفات المرور 2023، من خلال اتباع ما يلي:

  1. الدخول عبر الموقع الخاص نيابة المرور
  2. الضغط على التظلم على المخالفة المرور.
  3. اختيار نوع التظلم الذي يتم الاستعلام عليه سواء كان للسيارة أو رخصة القيادة.
  4. تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لها ثم الضغط علي تفاصيل المخالفة.
  5. ظهور أمامك كافة المخالفات التي تم ارتكابها بعدها الضغط على “موافق”.
  6. الضغط على كلمة “إرسال الطلب”.
  7. تظهر أمامك على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة.
  8. إرسال نتيجة التظلم على مخالفات الرخصة في رسالة عبر رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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