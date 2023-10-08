الإثنين 09 أكتوبر 2023
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مصر

ببلاش| رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

ننشر رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 حيث فعلت وزارة الداخلية، التطبيق للاستعلام عن مخالفات المرور برقم “اللوحة” من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور، بسبب ارتفاع الإقبال على الاستعلام عن مخالفات المرور برقم “اللوحة” ونستعرض لكم في السطور القادمة لرابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم “اللوحة” بجميع محافظات مصر.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 2024

 

1-"يجب على المواطن": الدخول إلى موقع النيابة العامة اضغط هنـــــــــــــا

2-"يجب على المواطن": اختيار أيقونة الاستعلامات.

3-"يجب على المواطن": الضغط على مخالفات رخص المركبات.
 4-"يجب على المواطن": كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

5-"يجب على المواطن": اختيار أيقونة إجمالي المخالفات.

6- وأخيرا: تظهر مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام

 

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وأنواع المخالفات المرورية

الآن.. أسرع استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 2024

 

1-"يجب على المواطن": فتح موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره اختر أيقونة الدفع.

2-"يجب على المواطن": كتابة اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

3-"يجب على المواطن": كتابة العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

4-"يجب على المواطن": دفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

5-"يجب على المواطن": دفع مخالفات المرور نقدي عند استلام شهادة المخالفات.

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