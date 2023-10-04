الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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حوادث

الحروف والأرقام| رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورسوم التصالح

مخالفات المرور
مخالفات المرور

أعلنت وزارة الداخلية تفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية وموقع مصر الرقمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكونولجيا المعلومات؛ للتيسير على المواطنين في معرفة مخالفاتهم واستخراج شهادات البيانات ودفع رسوم التصالح.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في هذا التقرير عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الخاص بالمخالفات المرورية وموقع مصر الرقمية، وقيمة التصالح على المخالفات التي حددتها وزارة الداخلية وفقا لقانون المرور.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا أو موقع مصر الرقمية من هنا.
  • اختيار الاستعلامات
  • اختيار مخالفات رخص المركبات
  • إدخال رقم الرخصة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف
  • الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور
  • في حالة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات يتم إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة وستظهر كل التفاصيل بشأن المخالفات.

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رسوم التصالح على المخالفات المرورية

المخالفات الحد الأدنى للتصالحالحد الأقصى للتصالح
قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة1000 جنيه2000 جنيه
تغيير لون اللوحات المعدنية300 جنيه1500 جنيه
انتهاء مدة رخصة القيادة1000 جنيه2000 جنيه
تجاوز السرعة المقررة300 جنيه1500 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجال المرور100 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع إشارات المرور500 جنيه1000 جنيه
كسر إشارة الضوء500 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع المسار المحدد للسيارة500 جنيه1000 جنيه
التوقف المتعمد على الكوبري100 جنيه1000 جنيه
السير ببطء شديد على الجسر100 جنيه1000 جنيه
استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة100 جنيه300 جنيه
عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص100 جنيه300 جنيه
جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي20 جنيهًا50 جنيه
عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة20 جنيهًا50 جنيه
الوقوف في المكان الممنوع200 جنيه500 جنيه

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