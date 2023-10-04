الحروف والأرقام| رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورسوم التصالح

أعلنت وزارة الداخلية تفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية وموقع مصر الرقمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكونولجيا المعلومات؛ للتيسير على المواطنين في معرفة مخالفاتهم واستخراج شهادات البيانات ودفع رسوم التصالح.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في هذا التقرير عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الخاص بالمخالفات المرورية وموقع مصر الرقمية، وقيمة التصالح على المخالفات التي حددتها وزارة الداخلية وفقا لقانون المرور.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا أو موقع مصر الرقمية من هنا.

اختيار الاستعلامات

اختيار مخالفات رخص المركبات

إدخال رقم الرخصة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف

الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور

في حالة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات يتم إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة وستظهر كل التفاصيل بشأن المخالفات.

رسوم التصالح على المخالفات المرورية

المخالفات الحد الأدنى للتصالح الحد الأقصى للتصالح قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة 1000 جنيه 2000 جنيه تغيير لون اللوحات المعدنية 300 جنيه 1500 جنيه انتهاء مدة رخصة القيادة 1000 جنيه 2000 جنيه تجاوز السرعة المقررة 300 جنيه 1500 جنيه عدم اتباع تعليمات رجال المرور 100 جنيه 1000 جنيه عدم اتباع إشارات المرور 500 جنيه 1000 جنيه كسر إشارة الضوء 500 جنيه 1000 جنيه عدم اتباع المسار المحدد للسيارة 500 جنيه 1000 جنيه التوقف المتعمد على الكوبري 100 جنيه 1000 جنيه السير ببطء شديد على الجسر 100 جنيه 1000 جنيه استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة 100 جنيه 300 جنيه عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص 100 جنيه 300 جنيه جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي 20 جنيهًا 50 جنيه عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة 20 جنيهًا 50 جنيه الوقوف في المكان الممنوع 200 جنيه 500 جنيه

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لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والحد الأدنى والأقصى للتصالح

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