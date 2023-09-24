الأحد 24 سبتمبر 2023
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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق السداد

المرور
المرور

يستطيع أصحاب السيارات إجراء استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 من خلال البوابة الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية ، وذلك تسهيلاً على المواطنين والتزامًا بخطة الدولة الرقمي  جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 . 

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يوفر موقع النيابة العامة استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: 

الدخول إلى موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

اختيار خدمة "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، مع مراعاة كتابة الأرقام أولاً ثم الحروف.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر بعد ذلك صفحة تحتوي على تفاصيل المخالفات المرورية التي ارتكبها صاحب السيارة، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، والقيمة المالية.

ويمكن إجراء استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 من خلال تطبيق "خدماتي" التابع لوزارة الداخلية، ويمكن ذلك من خلال تحميل تطبيق "خدماتي" على الهاتف الذكي، إنشاء حساب جديد في التطبيق، اختيار خدمة "استعلام عن مخالفات المرور"، إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، مع مراعاة كتابة الأرقام أولاً ثم الحروف، الضغط على زر "استعلام".

ستظهر بعد ذلك صفحة تحتوي على تفاصيل المخالفات المرورية التي ارتكبها صاحب السيارة، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها، والقيمة المالية.

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام.. تفاصيل

خطوات سداد مخالفات المرور 

يمكن للمواطنين بعد إجراء استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 تسديد مخالفات المرور من خلال عدة طرق إما التوجه إلى مكاتب المرور.

 أو الدفع الإلكتروني من خلال موقع النيابة العامة بالضغط على الرابط التالي: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices ، ثم كتابة رقم الرخصة، وتسديد المخالفة باستخدام الفيزا الإلكترونية. 

ويمكن سداد مخالفات المرور من خلال  تطبيق "خدماتي" بعد تحميله على الموبايل ، أو الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي.

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