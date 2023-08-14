رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام.. تفاصيل

ننشر رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام حيث يبحث عدد من المواطنين في الساعات الماضية عن رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام، وهو ما نرصده في التقرير التالي بالتفصيل:

رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام 2023

حددت وزارة الأوقاف طريقة استعلام بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن حاجتها لتوظيف حوالي ألف عامل للعمل في مساجدها المنتشرة في محافظات مصر، خلال فترة امتدت لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 وحتى نهاية الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه سيكون من مهام العمال الجدد الحفاظ على المساجد والعمل على تنظيفها بشكل دائم، وذلك لضمان ظهورها بشكل يتماشى مع المظهر الحضاري وفقًا للخطة الاستراتيجية للوزارة في نشر الدعوة الإسلامية.

وأتاحت وزارة الأوقاف إمكانية التقديم في مسابقة عمال المساجد 2022، عبر الموقع الإلكتروني التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «بوابة الوظائف الحكومية».

رابط بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام.. توافر الشروط

واشترطت وزارة الأوقاف توافر عدة شروط في عامل المسجد حتى يتم قبوله في الوظيفة المعلنة، وفي مقدمتها الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، وكذلك الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم، وألا يزيد عمره عن 35 عام، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل اقل من المتوسط «إعدادية عامة - إعدادية أزهرية».

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والإجراءات الإدارية القوية لمنع أي شخص من المنتسبين إليها أو خلاف ذلك في حالة ثبوت تورطهم في النصب على المتقدمين إلى مسابقة الأوقاف لشغل وظيفة العمال في الوزارة.

ووجهت وزارة الأوقاف لجميع مديري المديريات والإدارات التابعة إلى الوزارة بجانب أجهزة التفتيش أن تقوم بالتنبيه والتحذير من هذا الشأن، كما عليهم تعليق هذا المنشور في مكان بارز في جميع المديريات والإدارات والجهات التابعة لوزارة الأوقاف، مع سرعة إبلاغ رئيس القطاع اليني بوجود تجاوز بخصوص مسابقة عمال الأوقاف.

كما أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن اختبارات مسابقة الأئمة الجديدة يبدأ بعد العيد، ثم يتلوها اختبارات مسابقة عمال الأوقاف، وأن المعيار الوحيد هو الكفاءة.

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