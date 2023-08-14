محافظة الجيزة تعتمد تقسيم مدينة الأوقاف ببولاق الدكرور

نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة الجيزة قرار رقم 950 لسنة 2023 باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف، وذلك بضم القطعة 180 تقسيم إلى القطعة 181 تقسيم بحوض مدينة الأوقاف رقم (1)، تقسيم جمعية الأوقاف - بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.

ونص قرار محافظة الجيزة الإدارة العامة للشئون القانونية إدارة الفتوى والتشريع قرار رقم 950 لسنة 2023 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (إدارة التقسيم بالإدارات الهندسية) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة 180 تقسيم إلى القطعة 181 تقسيم بحوض مدينة الأوقاف رقم 1 تقسيم جمعية الأوقاف - بولاق الدكرور - والتعامل عليها كقطعة واحدة طبقا للعقد المشهر رقم 670 لسنة 2020 ؛ وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 25/6/2023 .

وتضمن القرار المواد التالية.

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف وذلك بضم القطعة 180 تقسيم إلى القطعة 181 تقسيم بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) تقسيم جمعية الأوقاف - بولاق الدكرور - محافظة الجيزة والتعامل عليها كقطعة واحدة طبقاً للعقد المشهر رقم 670/2020 والكلك المرفق وبالشروط الآتية : 1- التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة كما بالرسم . ٢- لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم . 3- لا يجوز إنشاء شوارع داخلية . 4- لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم . 5- تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل للاشتراطات السارية وقت صدور الترخيص واشتراطات التقسيم . 6- يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تختص بالملاك وخلو العين من الحقوق العينية . 7- مراعاة شهادة خط التنظيم الصادرة من إدارة التخطيط العمرانى بمجلس مدينة الجيزة والمعتمدة بتاريخ 2/3/2020

مادة ۲ - قبول إقرار وتعهد مالكى قطعتى الأرض المطلوب ضمهما والبالغ مساحتهما بعد الضم 1654.80م2 طبقاً للعقد المسجل المشهر برقم 670 لسنة 2020 بضم القطعتين الموضحتين بالرسم والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل بدون مقابل عن الشوارع للتخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة إن وجدت .

مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.