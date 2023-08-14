الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بقيمة 1.5 مليار دولار.. تراجع قياسي في واردات السلع المعمرة خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت واردات مصر من السلع المعمرة، تراجعًا قياسيًا جديدًا بنسبة 60% لتصل إلى 1.073 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 2.661 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات سيارات ركوب أكبر تراجعًا بين واردات السلع العمرة، والتى هبطت قيمتها إلى حدود 531.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 676.6 مليون دولار.

وشهدت واردات هواتف للأفراد تراجع حاد إلى حدود 1.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 339.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 337.9 مليون دولار، كذلك تراجعت واردات شاشات تليفزيونية إلى حدود 4.010 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 350.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 346.3 مليون دولار.

وسجلت واردات ثلاجات 44.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 93.039 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 48.070 مليون دولار، كما سجلت واردات غسالات انخفاض إلى 5.079 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 21.030 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15.9 مليون دولار.

واردات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء واردات السلع العمرة سيارات ركوب

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