الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

حالة من السعادة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا بسبب التغييرات المناخية المفاجئة التي حدثت خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب وجود نسمة هواء خريفية، مما تساءل البعض عن موعد انتهاء فصل الصيف، والذي يرصده "الدستور" في سياق السطور التالية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الموعد المحدد رسميًا لإنتهاء فصل الصيف، مؤكدًة أنه سينتهي في الـ 22 من شهر سبتمبر المقبل سينتهي فلكيًا فصل الصيف.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيبدأ فصل الخريف في الـ 23 من شهر سبتمبر المقبل، وسنبدأ في استقبال درجات حرارة مختلفة عن فصل الصيف، ومع بداية شهر سبتمبر ستبدأ نسب الرطوبة بشكل تدريجي تنخفض".

وأكدت أنه مع مطلع الشهر المقبل، سيكون هناك تذبذب في منخفض الهند الموسمي، وسيتراجع، وبالتالي سيؤثر علينا كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فيبدأ تدريجيًا تنخفض المعدلات في درجات الحرارة، وبالتالي سنبدأ في أجواء الخريف، وهو المعروف بربيع جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب اعتدال درجات الحرارة فيه أي لا يوجد ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة.

فصل الخريف

وأوضحت أن فصل الخريف هو من الفصول الانتقالية، والذي يكون به تغيرات حادة وسريعة في حالة الجو، لأنه دائمًا ينقل الحرارة من الارتفاعات الكبيرة إلى الانخفاض الملحوظ، لافتًة إلى أنه أيضًا موسم للأمطار على السواحل وسلاسل جبال البحر المتوسط، والبحر الأحمر، أو سيناء، وبعض المناطق من جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن هناك بعض المناطق سيكون بها أمطار رعدية، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أنه يعتبر أكثر فصول السنة اعتدالًا في درجات الحرارة.