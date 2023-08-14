الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

أرصاد
أرصاد

حالة من السعادة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا بسبب التغييرات المناخية المفاجئة التي حدثت خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب وجود نسمة هواء خريفية، مما تساءل البعض عن موعد انتهاء فصل الصيف، والذي يرصده  "الدستور" في سياق السطور التالية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الموعد المحدد رسميًا لإنتهاء فصل الصيف، مؤكدًة أنه سينتهي في الـ 22 من شهر سبتمبر المقبل سينتهي فلكيًا فصل الصيف.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيبدأ فصل الخريف في الـ 23 من شهر سبتمبر المقبل، وسنبدأ في استقبال درجات حرارة مختلفة عن فصل الصيف، ومع بداية شهر سبتمبر ستبدأ نسب الرطوبة بشكل تدريجي تنخفض".

وأكدت أنه مع مطلع الشهر المقبل، سيكون هناك تذبذب في منخفض الهند الموسمي، وسيتراجع، وبالتالي سيؤثر علينا كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فيبدأ تدريجيًا تنخفض المعدلات في درجات الحرارة، وبالتالي سنبدأ في أجواء الخريف، وهو المعروف بربيع جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب اعتدال درجات الحرارة فيه أي لا يوجد ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة.

فصل الخريف

وأوضحت أن فصل الخريف هو من الفصول الانتقالية، والذي يكون به تغيرات حادة وسريعة في حالة الجو، لأنه دائمًا ينقل الحرارة من الارتفاعات الكبيرة إلى الانخفاض الملحوظ، لافتًة إلى أنه أيضًا موسم للأمطار على السواحل وسلاسل جبال البحر المتوسط، والبحر الأحمر، أو سيناء، وبعض المناطق من جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن هناك بعض المناطق سيكون بها أمطار رعدية، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أنه يعتبر أكثر فصول السنة اعتدالًا في درجات الحرارة.

اعتدال درجات الحرارة أرصاد الجوية التغييرات المناخية الدكتورة منار غانم تغييرات المناخ درجات حرارة

الأكثر قراءة

خرجوا فرحانين رجعوا متكفنين.. اللحظات الأخيرة في حياة شباب عائلة "أبو سريع"

الحاجة فريال: أقود جميع السيارات الثقيلة.. وضباط المرور يرحبون بى على الطريق

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟