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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون إلى خارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم تراجعا في مختلف البنوك العاملة بالأسواق المصرفية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، إذ بلغ سعر الدولار اليوم 47.63 جنيه للشراء، وقيمة 47.73 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2024

وترصد الدستور، في السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عددٍ من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.67 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 
50.95 جنيه للشراء.
51.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 
59.47 جنيه للشراء.
59.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء
12.69 جنيه للشراء.
12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
154.13 جنيه للشراء.
155.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء
12.98 جنيه للشراء.
13 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم 
12.09 جنيه للشراء.
13.09 جنيه للبيع.

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