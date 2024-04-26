18.4 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملات الأجنبية لصالح شركات الصرافة

جمعت 3 شركات صرافة حكومية، حصيلة بلغت نحو 18.415 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

قيمة المتحصلات

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الخميس ٢٥ أبريل بلغت 145 مليون جنيه بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس وحتى أمس بلغت 7.260 مليار جنيه.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل اليوم الجمعه ٢٦ أبريل من الساعه ٢.٣٠ ظهرا وحتى الساعه ٩.٣٠ مساء.

ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 60%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 15.3%،؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.

من جهته، قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 920 مليون جنيه منذ 6 مارس وحتى 25 أبريل، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية

كشف عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، عن أن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 10.230 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضّحًا أن تعاملات امس الخميس 25 ابريل سجلت 230 مليون جنيه.

إقبال كبير



وأضاف محيي الدين، لـ"الدستور" أن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال امس الخميس عطلة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وألمح إلى أن حصيلة التنازلات خلال آخر أسبوع المنتهى في 25 أبريل بلغت 1.614 مليار جنيه، وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، غدٍ من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.