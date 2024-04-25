الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

10.230 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لصالح "الأهلي للصرافة"

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

كشف عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، عن إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 10.230 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضّحًا أن تعاملات اليوم الخميس سجلت 230 مليون جنيه.

إقبال كبير على التنازلات عن النقد الأجنبي

وأضاف محيي الدين، لـ"الدستور" أن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال اليوم الخميس عطلة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 61% يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفة بنسبة 0.6%.

10.614 مليار جنيه حصيلة التنازلات خلال اسبوع 

وألمح إلى أن حصيلة التنازلات خلال آخر أسبوع المنتهى في 25 أبريل بلغت  1.614 مليار جنيه، وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، غدٍ من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.

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