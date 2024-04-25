المصريون يتنازلون عن الدولار لـ3 شركات.. 18 مليار جنيه "ثمار 6 مارس"

قررت شركات الصرافة استمرار العمل اليوم الخميس، وفتح أبوابها أمام الجمهور في عطلة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، لتلقي تنازلات العملات الأجنبية والعربية، وبلغ إجمالي حصيلة بيع النقد الأجنبي من العملات لدى 3 شركات صرافة حكومية نحو 18.015 مليار جنيه، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف عادل للجنيه، في 6 مارس الماضي.

قيمة المتحصلات

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الأربعاء بلغت 215 مليون جنيه بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس وحتى أمس بلغت 7.115 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركات الصرافة تعمل اليوم الخميس بالرغم من إجازة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء بهدف التيسير على المواطنين.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، طوال فترة العمل، التي تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعة 12 مساء.

ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 60% ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%؜، ثم اليورو بنسبة 15.3%؜ ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4% ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.

من جهته، قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 900 مليون جنيه منذ 6 مارس وحتى 24 أبريل، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الأهلى للصرافة

في حين بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، حسب مصادر بالقطاع المصرفي، نحو 10 مليارات جنيه منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع الإقبال الكبير للتنازلات عن العملات الأجنبية والعربية من خلال 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية.

وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، عدا الجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى الساعة 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.