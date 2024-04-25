أخبار فاتتك| 18 مليار جنيه حصيلة التنازل عن الدولار وطقس حار وجدول مبارات اليوم

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

سمير فرج: تحرير سيناء ملحمة تاريخية صنعها المصريون بـ"3 معارك" (خاص)

تحتفل مصر في الخامس والعشرون من أبريل، بذكرى تحرير سيناء قبل 42 عامًا، بعد خوض مصر عدة معارك قوية لاسترداد أخر حبات الرمال المصرية على أرض طابا، والتي توجت بانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها ورفع العلم المصري عام 1989.

عيد تحرير سيناء، يكون فرصة لاستعادة أمجاء النصر على العدو، من خلال استرجاع ذكريات النصر في حرب أكتوبر 1973، ومعركة التفاوض حتى تحرير كامل الأرض في 1989، ويرويها أبطال القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين.

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المصريون يتنازلون عن الدولار لـ3 شركات.. 18 مليار جنيه "ثمار 6 مارس"

قررت شركات الصرافة استمرار العمل اليوم الخميس، وفتح أبوابها أمام الجمهور في عطلة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، لتلقي تنازلات العملات الأجنبية والعربية، وبلغ إجمالي حصيلة بيع النقد الأجنبي من العملات لدى 3 شركات صرافة حكومية نحو 18.015 مليار جنيه، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف عادل للجنيه، في 6 مارس الماضي.

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حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس اليوم الخميس خاصة عقب موجة الحر الشديدة التي شهدتها المحافظات أمس الأربعاء ووصول درجات الحرارة إلى 40 درجة، فيما أكثر في عدد من المحافظات.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 24 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية وآخر تطورات موجة الحر.

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أبرزها كلاسيكو الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ20 بدوري نايل

تنطلق منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2023-2024، يوم السبت المقبل 27 أبريل الجاري.

وتشهد الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، عودة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، للساحة مجددا بعد غياب عن الظهور المحلي منذ الجولة السادسة عشر للأحمر والخامسة عشر للأبيض، بسبب ارتباطاتهم الإفريقية بدوري الأبطال والكونفيدرالية على الترتيب.

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"العفو الدولية": احتجاجات الجامعات الأمريكية دعمًا لغزة قوبلت بردود قمعية

ذكرت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، أن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية دعمًا لغزة، قوبلت بردود قمعية شملت الاعتقالات وفصل الطلاب.

إدارات الجامعات بدلًا من تسهيل وحماية حق طلابها في الاحتجاج بذلت جهودًا كبيرة لقمعه

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات الداعمة للحقوق الفلسطينية داخل حرم الجامعات وما حولها قوبلت بردود عرقية وقمعية من قِبل إدارات الجامعات. وبدلًا من تسهيل وحماية حق طلابها في الاحتجاج، بذلت إدارات الجامعات جهودًا كبيرة لقمعه، حتى إنها أشركت السلطات المحلية وطالبت بالاعتقالات، في حين أوقفت الطلاب الذين يشاركون في المظاهرات السلمية عن العمل.

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