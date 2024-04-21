الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 21 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية التي حذرت بالفعل من ترقب موجة حارة مع الأيام القادمة.

ونرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 14 ابريل 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 
حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم  الأحد طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ترقب وتحذير من الارصاد الجوية من وجود  نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بسرعة رياح (34 كم/س) على فترات متقطعة.

حالة الطقس لمدة أسبوع

ونوهت الأرصاد الجوية في رصدها أنه بداية من يوم الثلاثاء القادم من المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء  ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.  

وبذلك يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تحذيرات من الرياح والأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-4-2024

أخبار حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 30 16
6 أكتوبر 30 16
بنها 28 17
دمنهور 28 16
وادي النطرون 29 17
دمنهور 28 16
المنصورة 28 16
الزقازيق 29 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 29 16
دمياط 24 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 29 19
السويس 29 18
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 30 19
نخل 27 15
كاترين 25 12
الطور 29 20
طابا 28 19
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 24 16
العلمين 24 16
مطروح 23 15
السلوم 25 14
سيوة 29 15
رأس غارب 32 21
الغردقة 34 22
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 21
حلايب 29 22
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 18
أسيوط 34 19
سوهاج 35 19
قنا 38 21
الأقصر 38 21
أسوان 38 23
الوادي الجديد 37 18
أبو سمبل 38 23

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