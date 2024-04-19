رسميا.. موعد فصل الصيف 2024 وعدد أيامه

يحرص الآلاف من المواطنين على معرفة موعد فصل الصيف لعام 2024 وعدد أيامه، وأيضاً موعد قدوم فصل الخريف وبداية فصل الشتاء في العام الميلادي الحالي. من المقرر أن يبدأ فصل الصيف يوم الخميس الموافق 20 يونيو المقبل وسيكون عدد أيامه 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة.

موعد فصل الصيف 2024 وعدد أيامه

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد فصل الصيف 2024 وعدد أيامه، وموعد بدء الفصول الأربعة 2024.

موعد فصل الصيف 2024

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، وفقًا لتقرير صادر عنه أن يكون موعد فصل الصيف 2024 وأيضا موعد فصل الشتاء لعام 2024 والربيع سيتم تحديده طبقا للحسابات الفلكية، منوها بأنه بالنسبة للشتاء فإنه سيبدأ يوم 21 من ديسمبر وسيكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 دقيقة وذلك طبق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد بدء الفصول الأربعة 2024

وتستعرض «الدستور» في النقاط التالية بدايات وأطوال الفصول الأربعة خلال العام الميلادي 2024 ميلاديًا:

فصل الربيع: بدأ الأربعاء 20 مارس 2024، وعدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

فصل الصيف: سيبدأ الخميس 20 يونيو ويكون عدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

فصل الخريف: يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

فصل الشتاء: يبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر ويكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.

عصائر تتغلب على الطقس الحار أثناء رياح الخماسين

عصير البطيخ

هو من أكثر أنواع الفواكه التيس ستحتوي على نسب كبيرة من المياه وسيكون تناولها سيساعد على الشعور بالانتعاش.

عصير الرمان

يحتوي الرمان على نسب تكون عالية من مضادات الأكسدة التي ستعمل على الترطيب للجسم والشعور بالراحة.

عصير الليمون

من المشروبات الأساسية بفصل الصيف، وسيتناول باردا وهو ني بفيتامين سي الذي يعمل على تحسين جهاز المناعة وتوفير الترطيب الطبيعي للجسم بعد تناوله.

عصير المانجو

يكون من أكثر أنواع الفواكه المحببة بفصل الصيف، وهي أيضا تكون من أفضل الفواكه التي ستمنح الترطيب للجسم وذلك بسبب احتوائها على كثير من الألياف.

عصير الموز

الموز سيكافح الإرهاق وسيمنح الطاقة لما سيحتويه من فيتامينات وألياف ستساعد على الشعور بالراحة المزاجية