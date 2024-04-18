خلال فصل الصيف.. نصائح لاستخدام المكيفات الهوائية وتجنب التكاليف المرتفعة

مع تعرض البلاد في الوقت الحالي إلى موجة حارة مرتفعة، وإعلان بداية فصل الصيف رسميًا، يبحث الكثيرون عن نصائح التعامل مع المكيفات الهوائية التي بدورها تعد جزءًا أساسيًا طوال فصل الصيف، مع البحث عن كيفية تشغيلها وتجنب تكاليفها المرتفعة.

في هذا التقرير يستعرض "الدستور" نصائح لاستخدام المكيفات الهوائية في فصل الصيف.

لتجنب التكاليف المرتفعة والتبريد غير الفعال، فإن أهم شيء يجب القيام به هو جدولة الصيانة الدورية لمكيف الهواء الخاص بك، ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل الأشهر الأكثر حرارة في العام، اتبع هذه النصائح لاستخدام مكيف الهواء في الصيف للحفاظ على منزلك باردًا وموفرًا للطاقة.

نصائح لتعظيم استخدام مكيف الهواء

مكيفات الهواء هي آلات قوية، ولكنها يمكن أن تكون حساسة للبيئة، ويمكن أن تتراكم مهام الصيانة البسيطة المهملة لتسبب المزيد من المشكلات والإصلاحات، استبق أي مشاكل محتملة هذا الصيف من خلال تنفيذ هذه النصائح لتحقيق أقصى استفادة من استخدام مكيف الهواء في الصيف:

1. أغلق النوافذ والأبواب

تأكد من إغلاق جميع النوافذ والأبواب في منزلك وإغلاقها بشكل صحيح. يمكن للهواء أن يتسرب من خلال أصغر الفتحات، لذلك حتى إذا كنت تبقي النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان، فإن التسربات والشقوق يمكن أن تؤثر على كفاءة نظام تكييف الهواء لديك.

2. قم بتثبيت أغطية النوافذ أو الظلال

إذا لم تكن تستفيد من الأشجار الكبيرة التي تظلل منزلك، فقد يكون منزلك تحت أشعة الشمس الكاملة من الفجر حتى الغسق. النوافذ هي أماكن ضعيفة حيث يمكن لمنزلك أن يمتص الحرارة، يمكنك تثبيت أغطية النوافذ مثل الظلال على النوافذ لتوفير حماية إضافية من أشعة الشمس ومنع الحرارة من دخول منزلك. هناك خيار آخر وهو عوازل النوافذ التي تمنع دخول الحرارة والضوء عبر النوافذ.

3. استخدم منظم الحرارة بكفاءة

يعد منظم الحرارة القابل للبرمجة أحد أفضل الأشياء لزيادة كفاءة استخدام مكيف الهواء هذا الصيف، فباستخدام منظمات الحرارة هذه، يمكنك برمجة إعدادات معينة لدرجة الحرارة على مدار اليوم حتى لا يضطر مكيف الهواء الخاص بك إلى العمل بجهد طوال الـ 24 ساعة.

5. إجراء الصيانة العامة

هناك نوعان من خدمات صيانة تكييف الهواء الأساسية التي يمكنك إجراؤها بنفسك، الأول: تغيير المرشحات وتطهير المنطقة المحيطة بالوحدة، يمكن لتغييرات الفلتر المنتظمة أن تحافظ على تشغيل وحدة تكييف الهواء بكفاءة في الصيف لأن الفلتر المسدود أو المتسخ يمكن أن يعيق تدفق الهواء داخل الوحدة، وبالتالي يستهلك المزيد من الطاقة لتبريد منزلك.

الثانية: تنظيف المنطقة المحيطة بوحدتك، وتعد أمرًا حيويًا أيضًا حيث يمكن أن تتجمع الأوساخ والحطام على الملفات، مما يمنعها من امتصاص الحرارة.