انكسار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن أغلب الأنحاء ستشهد انكسارً للموجة الحارة (منخفض خماسينى)، وانخفاض ملحوظ للحرارة شمالًا واستمرارها مرتفعة جنوبًا، خلال طقس غدٍ الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ مساء أمس الأربعاء، كان هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من اليوم الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنَّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف إلى معتدل على السواحل الشمالية معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

الرياح

نشاط للرياح على البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادى الجديد.

الشبورة

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

الصغري | العظمي

القاهرة 19° 32°

القليوبية 20° 32°.

الجيزة 19° 32°

السلوم 19° 23°

مطروح 18° 21°

العلمين 20°. 22°

واحة سيوة. 18° 27°

الاسكندرية 19° 22°

البحيرة 21° 30°

كفرالشيخ 20° 31°

دمياط 19° 22°

بورسعيد 18° 21°

العريش 19° 23 °

رفح 18° 23°

الدقهلية 20° 30°

الغربية 19° 32°

الشرقية 21° 31°

المنوفية 19° 31°

الاسماعيلية. 20° 32°

القنطرة غرب. 21°. 32°

السويس. 19° 30°

فايد. 20°. 31°

نخل 19° 30°

سانت كاترين. 18° 25°

شرم الشيخ. 17° 29°

الطور. 16° 30°

راس سدر 17°. 27°

ابو زنيمة. 16°. 26°

ابو رديس. 17°. 26°

دهب. 18°. 30°

نويبع. 19°. 28°

زعفرانة. 18°. 27°

راس غارب. 19°. 29°

الغردقة. 18° 28°

سفاجا. 19°. 28°

مرسى علم 18° 28°

بورغالب. 20°. 29°

القصير. 19°. 27°

راس بناس. 19°. 34°

شلاتين. 19° 30°

ابورماد. 19°. 29°

حلايب. 18° 29°

راس حدربة. 19°. 31°

الواحات البحرية. 19°. 29°

الفرافرة. 18°. 31°

الدخلة. 18°. 34°

الخارجة. 19°. 36°

الفيوم. 18° 33°

بنى سويف 19° 32°

المنيا. 17° 34°

اسيوط. 18° 36°

سوهاج. 18° 37°

قنا. 19° 38°

الاقصر. 20° 39°

ادفو. 22°. 39°

اسوان. 20° 39°

الوادى الجديد. 17° 35°