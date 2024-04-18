الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انكسار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن أغلب الأنحاء ستشهد انكسارً للموجة الحارة (منخفض خماسينى)، وانخفاض ملحوظ للحرارة شمالًا واستمرارها مرتفعة جنوبًا، خلال طقس غدٍ الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ مساء أمس الأربعاء، كان هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من اليوم الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنَّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف إلى معتدل على السواحل الشمالية معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

هل ستشهد مصر صيفًا حارًا؟.. الأرصاد تُجيب

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الرياح

الشبورة

  • تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح  شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

                                      الصغري   |   العظمي   

القاهرة                               19°           32°             

القليوبية                             20°            32°.           

الجيزة                                19°            32°

السلوم                                19°            23°

مطروح                             18°             21°

العلمين                               20°.           22°

واحة سيوة.                      18°               27°

الاسكندرية                         19°             22°

البحيرة                               21°            30°

كفرالشيخ                           20°             31°

دمياط                                19°             22°

بورسعيد                             18°            21°

العريش                              19°            23 °

رفح                                   18°             23°

الدقهلية                             20°               30°

الغربية                               19°               32°

الشرقية                              21°              31°

المنوفية                              19°            31°

الاسماعيلية.                       20°             32°

القنطرة غرب.                     21°.            32°

السويس.                            19°            30°

فايد.                                 20°.           31°

نخل                                  19°            30°

سانت كاترين.                      18°             25°

شرم الشيخ.                        17°            29°

الطور.                                16°            30°

راس سدر                           17°.           27°

ابو زنيمة.                           16°.           26°

ابو رديس.                          17°.           26°

دهب.                               18°.            30°

نويبع.                               19°.            28°

زعفرانة.                            18°.            27°

راس غارب.                         19°.           29°

الغردقة.                             18°             28°

سفاجا.                              19°.            28°

مرسى علم                         18°             28°

بورغالب.                           20°.            29°

القصير.                             19°.             27°

راس بناس.                        19°.            34°

شلاتين.                             19°             30°

ابورماد.                             19°.             29°

حلايب.                              18°             29°

راس حدربة.                       19°.            31°

الواحات البحرية.                 19°.           29°

الفرافرة.                             18°.           31°

الدخلة.                               18°.          34°

الخارجة.                            19°.           36°

الفيوم.                               18°             33°

بنى سويف                         19°             32°

المنيا.                                17°             34°

اسيوط.                             18°             36°

سوهاج.                             18°            37°

قنا.                                   19°               38°

الاقصر.                               20°            39°

ادفو.                                 22°.           39°

اسوان.                              20°            39°

الوادى الجديد.                     17°            35° 

الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الرياح حالة الطقس الطقس

مواد متعلقة

هل ستشهد مصر صيفًا حارًا؟.. الأرصاد تُجيب

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين