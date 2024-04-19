اكتئاب فصل الصيف.. أسبابه وطرق التغلب عليه

فصل الصيف هو فترة مشرقة ومليئة بالأنشطة والمرح للكثيرين، ولكن بالرغم من ذلك، يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الاكتئاب خلال هذا الوقت الذي يفترض أن يكون مشرقًا وممتعًا.

وبحسب ما جاء فى موقع "هيلث"، تعد أسباب اكتئاب فصل الصيف متنوعة وقد تشمل العوامل البيئية والتغيرات الهرمونية والعوامل النفسية، ومن بين الأسباب الشائعة للاكتئاب في فصل الصيف هي الحرارة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤثر سلبًا على المزاج وتزيد من مستويات التوتر، كما قد يسبب اضطراب نوم الصيف، الذي يتسم بساعات النهار الطويلة والليالي القصيرة، تغييرات في نوعية النوم ويؤدي إلى اضطراب في الدورة اليومية للشخص، مما يسهم في ظهور الاكتئاب.

ووفقا لما جاء فى الموقع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب الشعور بالوحدة دورًا كبيرًا في اكتئاب فصل الصيف، حيث أن الكثير من الناس يجدون أنفسهم بعيدين عن العائلة والأصدقاء في فترات العطلة، ما يؤدي إلى شعور بالعزلة والوحدة.

طرق التغلب على اكتئاب الصيف

لكن هناك طرق مختلفة للتغلب على اكتئاب فصل الصيف، من بين هذه الطرق:

البقاء منتبهًا لنمط حياتك: يمكن أن يساعد الحفاظ على جدول منتظم للنوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحسين مزاجك وتقليل مستويات الاكتئاب.

البقاء منتجًا: قد يساعد الانخراط في أنشطة مثل الرسم أو الكتابة أو حتى الحدائق الزراعية على تحسين المزاج وتوجيه الطاقة السلبية إلى شيء إيجابي.

البحث عن الدعم: من الضروري التحدث مع الأصدقاء والعائلة وطلب المساعدة عند الشعور بالاكتئاب. كما يمكن الاستفادة من الدعم النفسي المهني إذا لزم الأمر.

الاهتمام بالتغذية: يجب الانتباه إلى التغذية السليمة والشرب الكافي من الماء للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

الاستمتاع بالطبيعة: يمكن أن تكون النزهات في الهواء الطلق والتواجد في الطبيعة مفيدة لتحسين المزاج والتخفيف من الضغوط النفسية.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإنه على الرغم من أن فصل الصيف قد يكون صعبًا لبعض الأشخاص، إلا أنه من الممكن التغلب على اكتئابه من خلال اتباع نمط حياة صحي والبحث عن الدعم اللازم من الأصدقاء والعائلة والمهنيين الصحيين.