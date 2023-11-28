الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

التعرض لآشعة الشمس أهمها.. 5 نصائح لمواجهة اكتئاب الشتاء

الاكتئاب الشتوي
الاكتئاب الشتوي

 الاضطراب العاطفي الموسمي أو SAD، نوع من الاكتئاب ينتشر في موسم البرد وعادة ما يتم الإبلاغ عنه خلال فصلي الخريف والشتاء وتتراجع نسب الإصابة به بحلول الربيع والصيف، وتشمل أعراضه الشعور بالحزن أو الفتور معظم أو كل اليوم، مع فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها من قبل، والشعور بالخمول، والرغبة الشديدة في الأكل، والشعور باليأس من بين أمور أخرى، قد يواجه الأشخاص صعوبة في النوم، وضعف الشهية، والقلق خلال فصلي الربيع والصيف. 

نصائح لتجنب الاكتئاب الشتوي

1. التعرض لأشعة الشمس

إن التعرض لأشعة الشمس لا يساعد فقط في الحصول على جرعتنا اليومية من فيتامين د، بل يساعد أيضًا الدماغ على إطلاق هرمون يسمى السيروتونين والذي يرتبط بتعزيز الحالة المزاجية وتخفيف القلق. اقض قدرًا لا بأس به من وقتك في الشمس. يمكن أن يؤثر التعرض المحدود للضوء الطبيعي على الحالة المزاجية ويعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، مما يساهم في حالات مثل الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

2. ممارسة النشاط البدني بانتظام

على الرغم من أنك قد لا تشعر بالرغبة في الخروج من سريرك في يوم شتوي بارد، إلا أن القيام بذلك يمكن أن يلعب العجائب في حالتك المزاجية. إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيساعدك على توليد هرمونات السعادة في جسمك. لذا، لا تفوت ممارسة الرياضة أبدًا مهما بدا اليوم كئيبًا.

3. البقاء على اتصال اجتماعيًا

خصص وقتًا لتعزيز علاقاتك وصداقاتك والبقاء على اتصال مع أحبائك خلال موسم البرد. يمكن أن يكون الوصول إلى الدعم إذا لزم الأمر مفيدًا في التغلب على التحديات العاطفية التي قد تنشأ خلال الأشهر الباردة والمظلمة.

4. زراعة العادات الإيجابية

ممارسة اليقظة الذهنية والرعاية الذاتية وغيرها من العادات الإيجابية يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العقلية والتغلب على كآبة الشتاء. قلل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتذوق الأطعمة الغنية بالمغذيات لتبقى إيجابيًا.

5. الاعتراف بالتأثير المحتمل لفصل الشتاء

من خلال اعتماد آليات التكيف بشكل استباقي، يمكن للأفراد الحفاظ بشكل أفضل على عقلية إيجابية ورفاهية عامة خلال هذا الموسم. ابحث عن ما يناسبك وخطط وفقًا لذلك

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