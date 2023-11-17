مع اقتراب الشتاء... كيف تتعامل مع أعراض الاكتئاب الموسمي؟

كلما اقترب فصل الشتاء، زادت مخاطر الإصابة بالاكتئاب الموسمي، الذي عادة ما يصيب الأغلبية بسبب طول ساعات الليل، وتراجع درجات الحرارة، وهطول الأمطار بشكل مستمر.

أعراض اكتئاب الشتاء

يعاني مريض الاكتئاب الموسمي من الحساسية المفرطة والحزن الدائم طوال الوقت، والشعور المتواصل بالتعب وتراجع الطاقة، والشعور بالثقل في الساقين والذراعين،ويعاني من مشكلات واضطرابات في النوم، وقد يصل إلى التفكير في الموت أو الانتحار، وفقدان الشهية، واضطرابات في الوزن.

أسباب الاكتئاب الموسمي

اتفق العلماء على أن تغير الساعة البيولوجية يعد من أهم أسباب الاكتئاب الموسمي، وانخفاض مستوى السيروتونين، بما يؤثر على الحالة المزاجية،ونقص “فيتامين د” بسبب تراجع التعرض لأشعة الشمس، وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين نتيجة زيادة عدد ساعات الليل وقلة التعرض للشمس نهارًا، مما قد يؤثر على التوازن الطبيعي للجسم، ويؤدي للشعور بالخمول وانخفاض في النشاط، بالإضافة إلى اضطرابات في النوم وتقلبات مزاجية.

نصائح لمواجهة أعراض الاكتئاب الموسمي

كثرة الخروج خلال ساعات الصبح والتعرض للشمس، يعد أحد أهم أسباب التغلب على الاكتئاب، والسماح للضوء والهواء بالدخول إلى المنازل، واتباع نظام غذائي صحي يتضمن المعجنات، والشيكولاته، والأغذية الصحية مثل الخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، والاستماع إلى الموسيقى، والاندماج في العمل والأنشطة الاجتماعية، وارتداء ملابس فاتحة اللون.

ويمكن للمريض اللجوء لاستشارة الطبيب النفسي، إذا لم ينجح في التغلب على الأعراض بالطريق التقليدية السالف ذكرها، فقد يكون في حاجة إلى تدخل علاجي أو قد يكون يعاني من أزمة نفسية أو مشكلة سببت له الاكتئاب الموسمي، بغض النظر عن الطقس.