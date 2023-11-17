في يومه العالمي.. نصائح مهمة للأمهات بعد تعرضهم للولادة المبكرة

يحتفل العالم في 17 نوفمبر بيوم الولادة المبكرة لتسليط الضوء على المضاعفات التي تحدث للجنين والأم بعد الولادة مباشرة بسبب ولادة الطفل قبل الموعد المحدد لولادته، وتحدث الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، أما الحمل الطبيعي فيستمر نحو 40 أسبوعًا.

ويولد ما يقرب من 15 مليون طفل ولادة مبكرة سنويًا وهذا يعني أنه يولد طفل من بين كل 10 أطفال ولادة مبكرة في جميع أنحاء العالم، وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم النصائح التي يجب أن تتبعها الأم بعد تعرضها لـ الولادة المبكرة احتفالًا باليوم العالمي، وذلك وفقًا لموقع "Very Well Health".

في يومه العالمي.. نصائح مهمة للأمهات بعد تعرضهم لـ الولادة المبكرة

1 - احرصي على الراحة التامة ولا تبذلي مجهود بدني.

2 - في هذه الفترة ابتعدي عن التدخين وشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

3 - احرصي على الصحة الغذائية لأن لها عامل رئيسي لصحتك.

4 - التزمي بالأدوية المحددة وفقًا لإرشادات طبيبك.

مضاعفات الولادة المبكرة

1 - مشاكل في التنفس.

2 - صعوبة في إطعام الطفل.

3 - يمكن الإصابة بشلل دماغي.

4 - صعوبات في التعلم.

5 - تأخر في النمو ومشاكل نفسية.

6 - مشاكل في الأسنان، كتأخر نمو الأسنان، أو تلونها أو عدم تناسقها.

7 - مشاكل في البصر والسمع.

8 - مشاكل في الجهاز الهضمي وجهاز المناعة لدى الطفل.

أسباب الولادة المبكرة

1 - حدوث تسمم حمل.

2 - حدوث نزيف مهبلي.

3 - الحمل في توأم أو أكثر.

4 - إذا كانت الحامل تدخن السجائر.

5 - وجود التهابات مهبلية أو التهابات بولية.

6 - وجود أورام ليفية في الرحم وخاصة إذا كانت كبيرة.

7 - إذا كان عمر الحامل أقل من 17 عامًا أو أكثر من 35 عامًا.

8 - الضغط النفسي الذي قد تتعرض له الحامل.

9 - إذا كان لدى الحامل تاريخ عائلي للولادة المبكرة أو تاريخ شخصي.

10 - إذا كانت الفترة بين الحمل الحالي والحمل السابق أقصر من 6 أشهر.

11 - المعاناة من بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري وضغط الدم.

12 - المعاناة من ضعف عام أو سوء تغذية أو فقدان الوزن أو زيادته قبل الحمل.