الأربعاء 08 مايو 2024
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عالم

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تعلن استهداف إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

أعلنت الفصائل المسلحة في العراق "المقاومة الإسلامية العراقية" "حزب الله العراق"، أمس الثلاثاء، استهداف هدفًا حيويًا في إيلات بـ أم الرشراش بواسطة الطائرات المسلحة.

وقالت الفصائل المسلحة في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر".

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