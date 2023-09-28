الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

دراسة جديدة: التدخين أثناء الحمل يزيد من خطر الولادة المبكرة ثلاثة أضعاف

التدخين
التدخين

أظهرت دراسة جديدة أن شرب بعض الشاي والقهوة لا يؤذي الأطفال الرضع، لكن التدخين اتضح أنه أسوأ بمرتين مما كان يعتقد سابقا.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بألا تشرب النساء الحوامل أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي سريع التحضير. 

ولادة مبكرة وتقييد نمو الجنين

كما يجب عليهن أيضًا وفق الهيئة التوقف عن التدخين؛ وذلك لأن شرب كميات كبيرة من الكافيين والتدخين يرتبطان بزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.

لكن دراسة أجراها أكاديميون في جامعة "كامبريدج" لم تجد أي دليل على أن تناول الكافيين طوال فترة الحمل يرتبط بالولادة المبكرة أو الأطفال الأصغر حجمًا. 

في المقابل، أوضحت الدراسة أن النساء اللاتي يدخن أثناء الحمل كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بغير المدخنات - أي أكثر من ضعف التقدير السابق، حسبما أوردت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأن يكونوا أصغر حجما مقارنة بعمر الحمل، مما يعرضهم لخطر حدوث مضاعفات خطيرة بما في ذلك صعوبات التنفس والالتهابات.

فقدان الوظيفة يزيد من مخاطر الإجهاض

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي وجدت فيه دراسة منفصلة أجرتها جامعة إسيكس البريطانية، أن فقدان المرأة الحامل أو شريكها لوظيفته كان مرتبطًا بزيادة خطر الإجهاض أو ولادة الجنين ميتًا، ووجدت الدراسة تضاعف فرص إجهاض الحمل أو ولادة جنين ميت بعد فقدان الوظيفة.

وتميل الدراسات السابقة التي بحثت في الروابط بين التدخين والكافيين ونتائج الحمل الضارة إلى الاعتماد على البيانات المبلغ عنها ذاتيًا لتقدير التعرض، وغالبًا ما يكون ذلك في مرحلة زمنية واحدة أثناء الحمل، وهو أمر لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا.

قام هذا البحث، الذي نُشر في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، بفحص مستقلبات التدخين (الكوتينين) والكافيين (الباراكسانثين) في عينات الدم لأكثر من 900 امرأة شاركن في دراسة التنبؤ بنتائج الحمل بين عامي 2008 و2012. 

وقام الباحثون بتحليل مستويات تم العثور على الكوتينين والباراكسانثين في الدم عند الأسابيع 12 و20 و28 و36 من الحمل، وتم تصنيف تعرض المرأة للتدخين واستهلاك الكافيين وفقًا لذلك.

 تناول كميات كبيرة جدا من الكافيين يرتبط بزيادة خطر الإجهاض

وقال البروفيسور جوردون سميث، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة كامبريدج، إن النتائج تؤكد أهمية خدمات الإقلاع عن التدخين، مضيفا لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن التدخين أثناء الحمل ليس مفيدًا للطفل، لكن دراستنا تظهر أنه من المحتمل أن يكون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد سابقًا، وتابع إنه يعرض الطفل لخطر حدوث مضاعفات خطيرة محتملة بسبب نموه ببطء شديد في الرحم أو من ولادته مبكرًا."

لكن سميث قال إن النتائج لا تعني أن النساء الحوامل يجب أن يبدأن بشرب الكثير من قهوة الإسبريسو. 

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن تناول كميات كبيرة جدا من الكافيين، وخاصة القهوة، يرتبط بزيادة خطر الإجهاض وولادة جنين ميت، وهو ما لم يتم تضمينه في هذا البحث.

وقال: "لقد درسنا فقط النساء اللاتي لديهن باستمرار مستويات أعلى من المتوسط من مستقلبات الكافيين. لم نقم بدراسة النساء اللاتي تناولن كمية عالية جدًا من الكافيين. ومن ثم، فإننا لا نفسر النتائج التي توصلنا إليها على أنها تشير إلى ضرورة تغيير التوصيات الحالية حول تناول الكافيين.

التدخين
التدخين
دراسة جديدة خطر التدخين الولادة المبكرة نمو الجنين جامعة كامبريدج البريطانية

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