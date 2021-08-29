الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: التدخين أبرز أسباب زيادة خطر الإصابة بالخرف

التدخين
التدخين

كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثلاثة أسباب مرتبطة بنمط الحياة الذي نعيشه، تزيد من خطر الإصابة بالخرف، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وتشير التقديرات إلى أن واحدا من بين كل 14 شخصا فوق سن الـ65 عاما يعاني من الخرف، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى واحد تقريبا من كل ستة أشخاص فوق عمر الثمانين.

ولم يكتشف العلم حتى الآن طريقة أو علاجا يحول دون الإصابة بالخرف، حيث لا يزال العلماء يحاولون فك غموض هذا المرض.

وحددت دراسة علمية نشرت نتائجها في مجلة Neurology ثلاث عادات تساهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة التي شملت 4164 شخصا بمتوسط عمر 59 عاما، إلى أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة زادت من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.

وذكرت الدراسة أن التدخين جاء في طليعة هذه العوامل وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45 في المئة مقارنة بغير المدخنين.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة زادت من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45 في المئة مقارنة بغير المدخنين.

 

دراسة طبية إكسبريس البريطانية العلم عمر الثمانين التدخين الأرقام المعلنة الدماغ

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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