السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإجابات عن تقرير ”مقلق للغاية“ حول مزاعم إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين

المعتقلين الفلسطينيين
المعتقلين الفلسطينيين

ذكرت الولايات المتحدة أنها ”قلقة للغاية“ بشأن تقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ مؤخرًا يكشف عن مزاعم كبيرة حول إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية التي تحتجز المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم خلال الحرب المستمرة مع حماس في قطاع غزة، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي في إحاطة إعلامية:: ”لقد اطلعنا على هذه التقارير حول مزاعم إساءة معاملة السجناء في هذا السجن. إنها مقلقة للغاية ومثيرة للقلق الشديد".

ويضيف كيربي: ”نحن نتواصل مع نظرائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات هنا حول هذه الادعاءات، ونتوقع أن نحصل على إجابات جيدة هنا... توقعاتنا هي أعلى مستوى عندما يتعلق الأمر بمعاملة السجناء“.

 

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عاجل.. الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإجابات عن تقرير ”مقلق للغاية“ حول مزاعم إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين

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