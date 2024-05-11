السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. واشنطن تؤكد أنها ستعارض مجددا في مجلس الأمن طلب فلسطين الحصول على العضوية

نيت إيفانز
نيت إيفانز

أعلن المتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز أن واشنطن ستعارض مجددا في مجلس الأمن الدولي طلب فلسطين الحصول على عضوية الأمم المتحدة كاملة.

وجاء في بيان البعثة: "الجهود الرامية إلى الترويج لهذا القرار لا تغير حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تفي حاليا بمعايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "إذا اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار وأعادت طلب فلسطين العضوية في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، فإننا نتوقع أن تكون النتيجة مماثلة لتلك التي حدثت في أبريل."

ووفقا لإيفانز، "اعتماد هذا القرار لن يؤدي إلى تغييرات ملموسة للفلسطينيين، فلن يضع حدا للقتال في غزة ولن يوفر للسكان المدنيين في غزة الغذاء والدواء والمأوى".

وختم: "الجهود الأمريكية حاليا تركز على تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع الاستمرار في تقديم المساعدة للفلسطينيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوما كبيرا على الأمم المتحدة بعد إصدار الجمعية العامة القرار.

 

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