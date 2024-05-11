السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إدارة بايدن: حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي والأمريكي

شهداء غزة
شهداء غزة

نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مصادر قولها إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن لا يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي والأمريكي في غزة.

ويفحص التقرير استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في الحرب الدموية التي تشنها تل أبيب على غزة.

وقال مصدران مطلعان على التقرير للشبكة الأمريكية إن التقرير لا يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أو القانون الأمريكي في غزة.

ولم يتم نشر التقرير بعد، ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية التقرير إلى المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف مسؤول أمريكي أن التقرير، على الرغم من هذه النتائج، لا يزال ينتقد بشدة بعض الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلال حربها الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 7 مايو الماضي، ذكرت "بوليتيكو" أن إدارة بايدن قد أرجأت إلى أجل غير مسمى تقديم تقريرها إلى الكونغرس.

وأشرفت على إعداد التقرير وزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن استنتاج أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الأمريكي يمكن أن يكون أساسا لتعليق المزيد من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34904 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وقال رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي: "قبل أن نتبرأ جميعا مما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لإسرائيل، ولن يكون هناك وقف تام لإمدادات القذائف. 

 

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