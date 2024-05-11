عاجل.. واشنطن حول انتهاك إسرائيل استخدام أسلحة أمريكية في حرب الإبادة على غزة: لا أدلة كافية

قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تجد أدلة كافية على وجود انتهاكات إسرائيلية في طريقة استخدامها للأسلحة الأمريكية في حرب الإبادة التي تشنها على غزة.



وقال التقرير أن لا الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة" بأن أسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطرق لا تتفق مع القانون الانساني الدولي في حرب غزة التي خلفت اكثر 35 الف قتيل 72% منهم اطفال ونساء، بالاضافة لعشرات آلاف الجرحى ونحو 10 الآلف مففقود، ودمار هائل وغير مسبوق شمل 50% على الاقل في منازل المواطنين في القطاع



وقال تقرير الخارجية الأمريكية "إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.. من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي"، لكنه أكد "لا معلومات كاملة لدينا".



واشار إلى أن "إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. إسرائيل لم تتعاون بما يكفي لتحسين الوضع الإنساني" في القطاع".



واتهم التقرير الأمريكي بـ"استخدام حماس بنية تحتية مدنية"، وقال "إسرائيل اتخذت إجراءات للامتثال للقانون الدولي" في حرب الإبادة على غزة.



ومع مرور 7 شهور على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد غزة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن اسرائيل أرتكبت (3.094) مجزرة مخلفة (44.844) قتيلا ومفقودا.

وأكد المكتب أن (15.002) طفل قتلوا بينهم 30 قضوا نتيجة المجاعة.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن (9،893) سيدة قتلن جراء الهجمات الإسرائيلية (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

وعثرت السلطات الصحية في غزة على 520 قتيلا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وأكد المكتب أن الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة بلغت 33 مليار دولار حتى الآن.



