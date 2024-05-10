دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جنود إسرائيليين بلسعة دبابير في قطاع غزة.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، في إطار نشاط جيش الاحتلال جنوبي القطاع صادفت قوة تابعة للجيش عش دبابير.

وأضاف أدرعي أنه نتيجة ذلك، تعرض 11 جنديًا إسرائيليًا للسع، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالاتهم طفيفة، في حين نقل جندي آخر تابع للجيش للمستشفى وحالته متوسطة، وتم إبلاغ عائلات المقاتلين.

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة وإيقاعها بين قتيل وجريح

وسبق، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نفذنا عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105 واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG أفراد، وإيقاع كامل القوة بين قتيل وجريح".

سبق، وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حادثين لجنود جيش الاحتلال ودبابة أخرى أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

والخميس، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قواتها هناك، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

أضاف متحدث جيش الاحتلال: "قواتنا لديها ما تحتاج إليه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية وعمليات أخرى مقررة وقواتنا تواصل العمل في شرق رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمال قطاع غزة".

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.